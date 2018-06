Den Ausnamezoustand an der Tierkei kéint no de virgezunne Presidentschafts- a Parlamentswahlen opgehuewe ginn.

© AFP

Dat sot den tierkesche President en Donneschdeg den Owend an engem Televisiounsinterview. Den Etat d'Urgence gëllt zanter Summer 2016. No de Walen géif een déi deementspriechent Legislatioun op de Leescht huelen. Et kéint gutt sinn, dass den Ausnamezoustand dee Moment opgehuewe gëtt.



De 24. Juni sinn an der Tierkei virgezunne Walen. De President Recep Tayyip Erdogan kandidéiert op en Neits. No der Putschtentative am Juli 2016, hat hien den Ausnamezoustand verhaangen. Zanterhier goufen iwwer 50.000 Persounen inhaftéiert. Iwwer 150.000 Staatsbeamte goufe suspendéiert oder entlooss.