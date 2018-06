An dat obwuel Kanneraarbecht bal an all de Länner verbueden ass. Déi international Aarbechtsorganisatioun schwätzt vu Kanneraarbecht, wa jonke Leit duerch den Asaz hier Dignitéit an hir Kandheet geholl ginn, oder wann d'Aarbecht hinne kierperlech oder psychesch schued.Bei 152 Millioune misst ee vun illegaler Kanneraarbecht ausgoen, sou d'Organisatioun. D'Halschent vun de Betraffene si méi jonk wéi 12 Joer. Am schlëmmsten ass d'Situatioun an Afrika. Do schafft all fënneft Kand.Bis haut hunn 181 Länner eng Konventioun géint déi schlëmmste Forme vu Kanneraarbecht ënnerschriwwen. E Verbuet eleng geet der ILO net duer fir d'Situatioun nohalteg ze verbesseren. Vill Famille wieren op d'Suen ugewisen, déi d'Kanner mat heem bréngen, fir eppes z'iesse ze hunn. Dofir wieren Alternativen néideg, fir dass d'Kanner kënnen an d'Schoul goen, spéider e Beruff kréien an aus dem Däiwelskrees vun der Aarmut erauskommen.