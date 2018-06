Donieft gi siwe Moscheeën zougemaach, wéi den éisträicheschen Kanzler Sebastian Kurz um Freideg de Moien annoncéiert huet. Parallelgesellschaften, politeschen Islam a Radikaliséierungstendenzen hunn an eisem Land näischt verluer, sou de Kurz zu Wien.



Bei 40 moslemesche Geeschtlechen géif den Ament konkret iwwerpréift ginn, ob an hire Fäll géint de Verbuet vun der Auslandsfinanzéierung verstouss gouf. An zwee Fäll stéing scho fest, dass Imamen ausgewise ginn. Am Viséier sinn aktuell 60 vun den am ganzen 260 Imamen déi et an Éisträich ginn.