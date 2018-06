Am Yellowstone-Nationalpark gouf eng Touristin vun engem Bison op d'Haare geholl a blesséiert, nodeems d'Fra dem Déier ze no komm war.

D'Fra war mat enger Reesgrupp ënnerwee an ass bis op e puer Meter un d'Déier eru getrëppelt. De Bison ass doropshin nervös ginn an ass op de Grupp lassgaangen.



D'Déier ass no der Attack fortgelaf. D'Fra koum an e Spidol, schwieft awer net a Liewensgefor.

Déi Attack war dëst Joer schonn déi Zweet. Den 1. Mee gouf eng Fra vun 72 Joer liicht blesséiert ginn, wéi se och engem Bison ze no komm war.



Déi Responsabel vum Yellowstone-Nationalpark hu matgedeelt, dass bannent 4 Woche 4 Leit vun Déiere blesséiert goufen. Dofir appelléiert d'Verwaltung och un d'Visiteuren, ëmmer den néidege Sécherheetsofstand zu den Déieren ze halen. Am Nationalpark ginn et nieft Bisonen och nach Bieren, Wëllef an Elchen.