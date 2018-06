Aus Brasilien hunn d'Presseagencen e Freideg eng Nouvelle rapportéiert, déi bal net ze gleewen ass, wéit et schéngt awer nach en Happy End kritt ... op d'mannst emol fir dat onschëllegt Affer.E Puppelchen, dee lieweg vu senger Famill begruewe gi war, huet 7 Stonnen ënnert dem Buedem iwwerlieft. Wéi de Parquet en Donneschdeg matgedeelt huet, hätt eng Infirmière d'Autoritéiten alarméiert, well dat klengt Meedche kuerz no senger Gebuert begruewe gi wier. Geschitt ass dat an engem Indianergebitt am Nationalpark Xingu am Bundesstaat Mato Grosso.Op Video huet d'Police dokumentéiert, wéi d'Kand - nach mat der Nuebelschnouer - aus engem Lach am Buedem befreit gouf.Obschonn et do 7 Stonnen war, "geet et dem Meedche gutt", esou de Procureur Paulo Roberto do Prado. Et géif elo ënnersicht ginn, ob et e Fall vu versichtem Kandsmord war oder ob d'Famill de Beebee fir dout gehalen huet. Der Police soten nämlech Familljememberen, de Puppelche wier no senger Gebuert op de Kapp gefall.

© Polícia Militar do Estado de Mato Grosso

Enquêteure bezweiwelen déi Versioun awer: "Well de Papp refuséiert, d'Kand unzëerkennen, an d'Mamm knapp 15 Joer als ass, besteet de Verdacht, datt si versicht hunn, dat Neigebuerent doutzemaachen", esou d'Police.D'Urbomi vum Këndchen, vum Stamm vun de Kamayura, wier festgeholl ginn, esou de Procureur.Dat klengt Meedche koum op d'Intensivstatioun vun enger Klinik zu Cuiabá.