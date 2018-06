Visitt vum Ausseminister aus dem Kosovo (08.06.2018) De Kosovo ass dat eenzegt Land um Balkan, wou d'Bierger nach e Visa brauchen, fir däerfen an d'EU ze reesen.

De Behgjet Pacolli, den Ausseminister vu Kosovo, ass sech bewosst, dass eng Visafräiheet fir d’EU nëmme méiglech ka sinn, wann alleguer d’EU-Staaten de Kosovo och unerkannt hunn. Nach sinn der 6, dorënner Spuenien a Griicheland, déi Belgrad respektiv Moskau, net wëlle mat enger formeller Unerkennung vu Kosovo op d’Féiss trëppelen.Bei der bilateraler Entrevue tëscht Asselborn a Pacolli goung et awer och drëms, dass Éisträich während der EU-Presidence dat nächst Hallefjoer méiglecherweis e Paradigmewiessel an der Migratiounspolitik ustrieft. Wien wéilt nämlech sougenannt „Centre de rétentions“ wéi a Libyen – zoue Strukturen, deemno Prisongen – am Kosovo virschloen, fir Flüchtlingen, deenen hir Demande op Asyl an der EU refuséiert géif ginn an déi kee Statut kriten.De kosovareschen Homolog géif awer esou eng Iddi refuséieren, wat de Jean Asselborn op alle Fall berouegt.