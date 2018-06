Zum Optakt vum G7-Sommet a Kanada hat den US-President Trump gefuerdert, fir Russland nees an d’Gespréicher mat an ze bezéien.

Mat dëser Fuerderung huet den US-President fir weider Dissenzen tëscht dem Staate-Grupp gesuergt.Déi 4 europäesch Memberstaaten, also Däitschland, Frankräich, Groussbritannien an Italien hu sech unanime géint dës Fuerderung gestallt, huet d’Bundeskanzlierin Merkel e Freideg den Owend wësse gedoen. Russland war viru 4 Joer ausgeschloss ginn, nodeems d’Hallefinsel Krim illegal annektéiert gouf.De Sommet zu La Malbaie gëtt jo souwisou schonn duerch d’Strof-Taxen-Diskussioun tëscht den USA an der EU schwéier belaascht.