Palästinensesch Manifestanten © AFP (Archiv)

Bei brutalen Ausernanersetzungen un der Grenz tëscht der Gazasträif an Israel gouf et op en neits eng Rei Doudeger a Blesséierter. Den Autoritéiten aus Gaza no sollen israelesch Zaldoten 4 Palästinenser erschoss hunn. Op d'mannst 600 weider Mënschen wiere blesséiert ginn, dovun méi wéi 100 duerch schaarf Munitioun.



Ënnert de Blesséierten soll och e Fotograf vun der Noriichtenagence AFP sinn. D'Israelesch Arméi huet erkläert, si hätten just agéiert, fir d'Grenz ze protegéieren. Et wier op israelesch Zaldoten geschoss ginn, an et wieren explosiv Géigestänn geheit ginn. Der Arméi no hu ronn 10.000 Palästinenser un de Protester deel geholl.