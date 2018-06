De jonken Iraker steet am Verdacht e 14 Joer aalt Meedche vu Mainz vergewaltegt an dono ëmbruecht ze hunn.

© AFP

An der Nuecht op e Freideg war den 20 Joer ale Mann, deen d’lescht Woch, dat heescht kuerz no der Dot, ugaange war, am Norde vum Irak festgeholl ginn. De jonken Iraker soll elo un Däitschland ausgeliwwert ginn an e Samschdeg den Owend um Frankfurter Fluchhafen ukommen. Hie soll vun däitsche Polizisten op Frankfurt bruecht ginn.



E Mëttwoch war zu Wiesbaden d’Läich vum Susanna fonnt ginn.