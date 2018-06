D'Kämpfer hunn d'Base vun de Beamten an der Provënz Kundus e Samschdeg de Moien attackéiert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Am Norden vum Afghanistan hunn Taliban-Kämpfer op d'mannst 19 Polizisten ëmbruecht, dat mëllen d'Autoritéiten. D'Base vun de Polizisten an der Provënz Kundus ass um fréie Samschdegmoien ugegraff ginn, huet e Porte-Parole vum Gouverneur erkläert. D'Taliban hunn d'Dot revendiquéiert.Fir déi nächst Woch haten d'Taliban eréischt viru kuerzem eng zäitlech begrenzt Wafferou ausgeruff. Während de Feieren zum Enn vum Ramadan soll dräi Deeg laang net gekämpft ginn. Och d'afghanesch Regierung hat fir dës Zäit eng Wafferou an Aussiicht gestallt.