Gëftgas-Attacken a Syrien: Wéie Gas gouf agesat? (09.06.2018) Bis zu 5 Méint kann et daueren, bis d'Gas genau analyséiert ass, sot den Dr. Raphaël Pitti.

Ëm wéieen Nervegas et sech genau handelt, kann aktuell nach net gesot ginn. Zwar goufe Prouwe geholl, bis déi awer genau analyséiert sinn kann et 4 bis 5 Méint daueren, esou de Medeziner. Fréistens Enn Juni kann een also mat engem Resultat rechnen. Ma eppes ass awer kloer, Chlorgas eleng kann et net gewiescht sinn, well dëst d'Gas den Nervesystem vum Mënsch net attackéiert. De Verdacht läit no, dass méiglecherweis fir d’éischte Kéier zanter 2013 a Syrien och erëm Sarin agesat.D'Analyste vun der Fact Finding Mission sinn aktuell amgaangen, déi genau Komponente vum Gas z'analyséieren. D'Resultat gi si dann un d'UNO weider, ouni awer selwer doriwwer ze uerteelen.Bannent de leschte 6 Joer huet d‘Ekipp vum Krichsmedeziner a Syrien iwwer 19.000 Leit forméiert, ganz dacks an engem liewesgeféierlechen Ëmfeld. Den Asaz vu Gëftgas oder illegale Substanze géint d’Zivilpopulatioun huet e System a Syrien, seet den Dokter Pitti. Et wier eng taktesch Waff fir de Regime vum Assad. Et géif drëms goen, d’Rebellen och aus den déifste Kellere vun de Ruinen erauszekréien a se ze zwéngen opzeginn. D’Zivilpopulatioun fält ënnert d’Kategorie Kollateralschied.