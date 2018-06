X

E Samschdeg den Owend war et géint 20 Auer zu Donnerwiedere mat zolittem Reen an der Äifel komm. Besonnesch betraff vun den Iwwerschwemmunge waren hei de Raum Tréier, Bitburg, Bernkastel-Wittlich, Dudeldorf, Gransdorf, Kyllburg a Badem. Am Ganze goufe 4 Persoune blesséiert.Iwwer 900 Persoune vun de Pompjeeën, dem THW, dem DRK, der Arméi, der Police a vum DLRG waren hei iwwer e puer Stonnen am Asaz.Nieft de villen Haiser goufen och Stroossen iwwerschwemmt a waren net méi ze passéieren. Tëschenduerch hat och missen den Zuchverkéier gestoppt ginn an d'Telefonsnetz war deels iwwerlaascht respektiv ass zesummegebrach.Géint 1.30 Auer gouf et zu Kyll nach ee gréisseren Asaz, well hei hat e Kraaftwierk riskéiert, iwwerschwemmt ze ginn. Mat Sandsäck ass et gelongen, d'Waasser ze stoppen.Nach de ganze Sonndeg wäerte musse Kelleren eidel gepompelt ginn an d'Opraumaarbechte gi weider.