Beim Accident e Samschdeg waren e puer Rennbooter involvéiert. Fir e 54 Joer ale Mann sollt all Hëllef ze spéit kommen.

Zu Traben-Trarbach heifir an Däitschland koum et e Samschdeg am Nomëtteg zu engem déidlechen Accident während enger Speedboot-Course.

Ee Rennboot hat kuerz nom Depart vum Waasser ofgehuewen a war um Daach gelant. En anert Boot hannendru konnt bei héijer Vitesse net méi auswäichen an ass driwwer gefuer.

Fir e 54 Joer ale Mann am éischte Boot sollt all Hëllef ze spéit kommen.

All weider Coursse goufen doropshin e Samschdeg ofgebrach. Och um Sonndeg gi keng Coursse gefuer.



2016 war et zu Traben-Trarbach schonn emol du engem déidlechen Accident bei enger Rennboot-Course komm. De Massimo Rossi, zweefache Weltmeeschter, hat d'Kontroll hei iwwer säi Boot verluer, ass u Land geschleidert ginn a widder e Bam gerannt. Fir de 24 Joer ale Mann war deemools all Hëllef ze spéit komm.



