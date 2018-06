© AFP (Archiv)

Wéinst technesche Problemer ass de belschen Atomreakter Doel 4 bei Antwerpen bis op Weideres vum Netz geholl ginn. Engem Porte Parole no soll et e Feeler am Betribssystem vun den Turbinne ginn hunn. Den nuklearen Deel vum Reakter wier awer net betraff. Doel 4 soll viraussiichtlech e Méindeg den Owend erëm lafen.



D'Belsch huet siwen Atomreakteren op 2 Standuerter: Doel am Norden vum Land an Tihange am Osten.