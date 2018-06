Matteo Salvini

Et waart op d'Autorisatioun, fir kënnen am Hafen unzeleeën.De maltesesche Premier hätt Italien kloer gemaach, dass Malta déi international Engagementer respektéiert an d'Schëff dowéinst net an den Hafen eraléisst. Dat huet d'Regierung vu Malta e Sonndeg den Owend bekannt ginn.Wéi verschidde Medien mellen, hätt den neien italieneschen Inneminister Matteo Salvini vun der friemefeindlecher Lega domadder gedreet, déi italienesch Häfe fir Flüchtlingen zouzemaachen, sollt Malta d'Flüchtlingen net ophuelen. Di italienesch Autoritéiten hu Malta e Sonndeg e puer mol opgefuerdert, déi éischte Kéier no laanger Zäit nees Responsabilitéiten ze iwwerhuelen an d'Rettungsschëff an den Hafe vu Valletta erafueren ze loossen. Sollt Malta dat refuséieren, géif den italieneschen Inneminister all d'Häfen an Italien zoumaachen.Déi am ganzen 629 Migrante waren e Samschdeg am Kader vu verschiddene Rettungsaktiounen vun enger franséischer Hëllefsorganisatioun opgeholl ginn. Wéi et heescht, wieren och 123 Mannerjäreger u Bord vum Schëff, déi eleng ënnerwee sinn, souwéi 11 kleng Kanner a 7 schwanger Fraen.Alles an allem goufen dëse Weekend iwwer 1.000 Mënschen am Mëttelmier aus Flüchtlingsbooter gerett, déi deels an engem desolaten Zoustand waren