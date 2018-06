© AFP

Déi gréng Mieresschildkröt, déi ënner Naturschutz steet, war lescht Woch an der Ostprovënz Chanthaburi un d'Plage gespullt ginn. Si hat keng Kraaft méi an ass 2 Deeg méi spéit gestuerwen. D'Doudesursaach: Plastiks Knascht.Eng Ekipp Veterinären huet versicht d'Deckelsmouk duerch kënschtlech Ernierung ze retten, ouni Succès. D'Déier konnt duerch déi verschidden Aarte vu Plastik an hirem Mo, dorënner Lastiker an Iwwerreschter vu Ballongen, keng Nahrung méi ophuelen.Ronn 10 Prozent vun alle Mieresschildkröten, déi op dës Manéier an där Regioun u Land geschwemmt ginn, hu Plastik am Mo. Si hunn Infektiounen, déi si sech duerch de ganze Knascht am Mier afänken. Den Experten no stierwe virun de Küste vun Thailand all Joer op d'mannst 300 Mieresdéieren, dorënner Deckelsmouken, Walen an Delfinen, déi Plastik gefriess hunn.Ufank Juni war bekannt ginn, dass e Pilotwal an Thailand op enger Plage gestuerwen ass. Hien hat iwwer 80 Plastikstuten am Mo.