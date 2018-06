An der Wunneng vun engem Gendarme zu Limonest bei Lyon huet d'Mamm d'Läiche vun hire Meedercher am Bett fonnt.

De Papp vun de Kanner, en Ënneroffizéier vun der Gendarmerie, war zu dem Moment vum Tëschefall bei engem Sportsausfluch, esou d'Ermëttler. Wéi déi franséisch Press mellt, ermëttelt d'Police och an d'Richtung vun der Mamm, déi d'Kanner, 2012 an 2014 gebuer, vergëft kéint hunn. Wéi et heescht, wéilt si sech vun hirem Mann trennen.