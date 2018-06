Treffen tëscht Trump a Kim Jong-Un steet kuerz bevir (11.06.2018) Dat ganzt éischt Joer vum Donald Trump am Wäissen Haus war dominéiert vu schaarfe verbalen a getwitterten Attacken un d’Adress vum Kim Jong-Un.

E Joer laang Menacen a Frechheeten aus dem Wäissen Haus hunn zu Pjöngjang zu ëmmer neie Waffen- a Rakéitentester an enger geféierlecher Eskalatioun fir ganz Asien gefouert.Mee en Dënschdeg soll de Kim Jong-un dem "mental gestéierte senille Mann", wéi en den Donald Trump eng Kéier vernannt hat, géigeniwwer stoen. Ni virdrun war dem Papp oder dem Grousspapp vun der Kim-Dynastie esou e Propaganda-Coup vergonnt. Et ass eng Kamell. An Zement fir seng Legitimitéit. Dem Kim Jong-un ass et bannent nëmmen e puer Méint gelongen, d’Isolatioun vu sengem Land ze briechen an déi voll Opmierksamkeet fir seng nei Roll an der Weltpolitik ze kréien.Am Géigesaz zum Kim Jong-Un ass den Donald Trump nom G7 am Gaang, Washington weider vun der Weltpolitik z‘isoléieren. Dem Trump seng Wieler doheem stéiert et sécher net, wann hien en Dënschdeg engem Diktator d’Hand reecht. A wann dat him da sollt e Friddensnobelpräis abréngen, spréngt och nach eppes fir den Ego dobäi eraus, well den Obama hat jo och een.Mee et war de Kim Jong-Un, deen den Dialog mam Moon Jae-In aus Südkorea vun ugangs dës Joers u konsequent viru gedriwwen huet. D’Olympesch Spiller ware méiglecherweis just den Ufank vu engem laange Friddensprozess an enger neier Eenheet vun der koreanescher Hallefinsel.Nordkorea huet just een Alliéierten an dat ass China. Pjöngjang hänkt wirtschaftlech um Baxter vu Beijing. De chinesesche President Xi Jinping dierft dee sinn, dee wierklech d’Fiedem zitt an deem geopolitesche Spektakel. Deen dem Kim Jong-Un d’Konditioune vum Deal an d’Ouer pëspert en Dënschdeg. Nordkorea ass quasi seng Tromp-Kaart.Wann den Donald Trump den Ofbau vum Atom-Arsenal vu Nordkorea verlaangt, kann de Kim Jong-Un am Géigenzuch drop bestoen, dass Washington seng Militärpräsenz an Asien reduzéiert.De Gewënner wier China. Net nëmmen, well Beijing schonn elo am Gaang ass déi illegal besaten Inselgruppen am Südchinesesche Mier zu militäresche Festunge mat Fluchhäfen auszebauen an domat quasi ganz Südostasien ka kontrolléieren.