Um 3 Auer Hënt eiser Zäit hu sech den Donald Trump an de Kim Jong Un eng éischte Kéier perséinlech d'Hand ginn.



An engem Luxushotel zu Singapur hu sech béid Männer virun de Fändele vun den USA an Nordkorea d'Hand gereecht. Si waren dobäi seriö an och ugespaant.







Den Donald Trump sot, dass si eng exzellent Relatioun wäerten hunn. Dono hu sech den US President an den nordkoreanesche Staatschef fir e perséinlecht Gespréich tëscht véier Aen zeréck gezunn, dat ronn Dräivéierelsstonn gedauert huet. Mat dobäi ware just d'Traducteuren.







Den US President sot dono an enger éischter Reaktioun, dass d'Gespréich gutt, an zwar ganz gutt verlaf ass. Seng Relatioun zum Kim Jong Un wier exzellent. Eréischt dono koume si an enger grousser Ronn fir hire Sommet beieneen.



Nieft dem Donald Trump sëtzen den US Ausseminister Mike Pompeo, den nationale Sécherheetsberoder John Bolton an dem Trump säi Chef de Cabinet John Kelly mat um Dësch. De Kim Jong Un gëtt ënnert anerem vu sengem fréiere Geheimdéngschtchef Kim Yong Chol begleet.



Mat dëser Renconter zu Singapur wëll den nordkoreanesche Staatschef e Schlussstréch ënnert di bis elo éischter schlecht Relatioune mat den USA zéien. De Kim sot, dass de Wee bis dohinner schwiereg gewiescht wier. Am Wee hätte virun allem al Viruerteeler a Praktike gestanen, mä des Obstakele wieren elo iwwerwonnen an haut si mer hei, sou den nordkoreanesche Staatschef. Et geet ënnert anerem ëm den Ofbau vun den Nuklearwaffen.



Éier de Sommet ugefaangen huet, gouf de Kim Jong Un vu Journaliste gefrot, ob hien seng Atomwaffe wëll opginn. Des Froen huet hien allerdéngs ignoréiert.