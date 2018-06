A Saache Brexit kënnt et um Dënschdeg a Mëttwoch am briteschen House of Commons zu engem Muechtkampf tëscht Regierung a Parlament.

D'Deputéiert stëmmen iwwer Changementer vum House of Lords am EU-Austrëttsgesetz of, déi en decisiven Afloss op di zukünfteg Relatiounen tëscht London a Bréissel kënnen hunn. A 15 Fäll war et de Lords gelongen, den Text vun der Gesetzespropositioun géint de Wëlle vun der Regierung ze änneren. Déi meescht Changementer wëll di britesch Premierministesch elo réckgängeg maachen oder entschäerfen. Ob si dofir déi néideg Majoritéit kritt, steet allerdéngs an de Stären.



Zanter hirer Defaite bei de virgezunne Wahlen d'lescht Joer regéiert si mat enger hauchdënner Majoritéit. Si huet e Méindeg virun de Konsequenze vun enger Néierlag fir d'Regierung gewarnt, deemno wéi de Vott ausgeet. Dee Moment wier hier Verhandlungspositioun geschwächt, sou d'Theresa May.