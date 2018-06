Dat huet um Dënschdeg de Moien d'Hëllefsorganisatioun SOS Méditerranée bekannt ginn.



Wéi et heescht, sollen zwee italienesch Schëffer en Deel vun de Migranten iwwerhuelen an an den Hafe vu Valencia bréngen. Spuenien hat sech e Méindeg bereet erkläert, déi iwwer 600 Migranten opzehuelen, nodeems Italien a Malta dat refuséiert haten.



Médecins sans Frontières, deenen d'Rettungsschëff "Aquarius" gehéiert, kritiséieren allerdéngs, dass d'Flüchtlingen elo véier weider Deeg um Mëttelmier mussen iwwerstoen. Vill vun hinnen hu keng Kraaft méi. D'Organisatioun huet recommandéiert d'Leit an nächsten Hafen u Land goen ze loossen an se dann a Spuenien oder en anert séchert Land ze bréngen.