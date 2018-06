Eng Statu vum Alexander dem Groussen an der "Nord Mazedonescher"-Haaptstad Skopje © AFP

Esoulaang de Sträit mat Griichenland existéiert huet, war et fir d'Republik Mazedonien net méiglech, fir Member vun der EU oder der Nato ze ginn an och an der Uno war een net mam aktuellen Numm, mä als "former Yugoslav Republic of Macedonia" vertrueden.Elo soll dëse Sträit, wou et ëm den Numm vum Land geet, eriwwer sinn. Vertrieder vu béide Länner, ënnert der Féierung vu béide Regierungscheffen Zoran Zaev an Alexis Tsipras, hunn eng Eenegung fonnt, iwwert déi d'NATO an d'EU héich erfreet sinn."Eis Noperen wäerten den Numm "Republik Nord Mazedonien (op slawesch Severna Makedonija) hunn" esou den Alexis Tsipras en Dënschdeg an enger Usprooch, déi op der griichescher Tëlee gewise gouf. Am Wichtegste war et fir Griichenland, datt hiren Noper am Norden net mat der antike griichesche Mazedonien ka verwiesselt ginn. Donieft heescht déi nërdlechst Provënz vu Griichenland och "Mazedonien".Als Géigeleeschtung dofir, datt d'Land den Numm verännert, well Griichenland sech net méi an de Wee stellen, fir eng Memberschaft an der EU an an der Nato vun elo Nord Mazedonien. Dat maachen d'Griichen awer eréischt, esoubal den neien Numm offiziell an der Verfassung vun hirem Nopeschland steet.Vertrieder vun Nato an EU schwätze vun enger "historescher Conventioun".