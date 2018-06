© AFP-Archiv

D'Rettungsequippen hunn e puer Stonne laang no him gesicht, éier en dout gebuerge gouf.



Och a Baden-Württemberg stounge Stroossen a Keller ënner Waasser. Um Mëttwoch de ganzen Dag iwwer rechent den Däitsche Wiederdéngscht mat Reen am Süde vu Bayern. Am Alpenraum kéinte bis zu 70 Liter op de Quadratmeter falen.