© AFP Archivbild

Wéi en Dënschdeg eréischt matgedeelt gouf, ass e Meedche vun 13 Joer den 21. Abrëll an engem Bësch zu Velbert vun 8 Jugendlechen iwwerwältegt an e puer Mol sexuell mëssbraucht ginn. Déi ganz Dot gouf gefilmt.



Dem zoustännege Parquet no géife sechs vun hinnen antëscht an Untersuchungshaft sëtzen. Zwee wieren nach op der Flucht. Déi Jugendlech sinn am Alter tëscht 14 a 16 Joer. Wéi et weider vum Parquet vu Wuppertal heescht, hätt een d'Ëffentlechkeet net éischter informéiert, fir dat jonkt a schwéier traumatiséiert Affer ze protegéieren.



Déi Jugendlech haten d'Meedchen an eng Frëndin fir d'éischt an enger oppener Schwämm belästegt. Nom Schwammen huet sech d'Meedchen eleng op den Heemwee gemaach. Do hunn déi Jugendlech dat 13 Joer alt Meedchen an e Bësch gerappt a mëssbraucht. Si hunn hir Dot souguer mam Handy gefilmt. Wéi et weider heescht, hätte si d'Meedchen eréischt mat Rou gelooss, wéi eng Fra, déi zoufälleg laanscht komm ass, déi Jugendlech gestéiert an d'Police alarméiert huet.



Et soll sech ëm EU-Auslänner handelen, déi an där selwechter Uertschaft wunne wéi d'Affer. Verschidde Medie mellen, déi 8 Jugendlech wieren aus Bulgarien.