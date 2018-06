An de leschte 5 Joer soll déi Tendenz op eng spektakulär Aart a Weis u Vitess gewonnen hunn.Dat geet aus enger Etüd ervir, déi e Mëttwoch an der Zäitschrëft Nature erauskomm ass.Virun 2012 hätt dee Wäisse Kontinent um Südpol eng 76 Milliarden Tonnen Äis d'Joer verluer, hunn déi 84 Wëssenschaftler, déi un der Etüd deelgeholl hunn, gerechent.Dunn awer ass déi Zuel op 219 Milliarden Tonnen d'Joer gesprongen. An anere Wierder: Zanter 5 Joer schmëlzt d'Äis um Südpol bal 3 Mol esou séier wéi virdrun.D'Auteure vun der Etüd betounen, datt et keen Zweiwel méi gëtt, datt d'Äis vun der Antarktis dramatesch ofhëlt an datt dat fir Millioune Leit, déi u Küste wunnen, eng Menace duerstellt.D'Etüd schléit Alarm a rifft mat Nodrock dozou op, datt d'Äerderwiermung endlech misst gebremst ginn.Op der Antarktis leie ronn 90 Prozent vum weltwäiten Äis, et ass déi gréiss Séisswaasserreserv um Bloe Planéit.Bis elo ware sech d'Fuerscher net eens, op d'Äismass um Südpol zougeholl oder ofgeholl hätt, Satellittebiller hätten awer elo Kloerheet bruecht.De Weste vum Wäisse Kontinent ass och méi betraff wéi den Osten.