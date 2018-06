Hien huet op enger Pressekonferenz mat den Ausseminister vu Südkorea a Japan zu Seoul däitlech gemaach, dass d'Sanktioune géint Pjöngjang sou laang bestoe bleiwen, bis de Prozess vun der nuklearer Ofrëschtung ofgeschloss ass.Washington wier weiderhi fest decidéiert, dass Nordkorea säin Arsenal un atomare Waffen komplett ofgebaut an och keng nei Waffe ka bauen. Weider misst dat iwwerpréift ginn, sou de Mike Pompeo. Den amerikaneschen Diplomatiechef huet domat op Kritike reagéiert, déi et un der Deklaratioun nom historesche Sommet tëscht dem US President Trump an dem Kim Jong Un zu Singapur ginn hat. Kritiséiert gouf virun allem dass an dësem Dokument keng Detailer iwwert Denukleariséierung festgehale goufen.