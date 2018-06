D'House of Commons huet eng Demande vum House of Lords zeréckgewisen, an där gefuerdert gouf, dass Groussbritannien nom Brexit an der EU-Zollunioun bleift.

Et war dëst eng weider Victoire fir déi britesch Premierministesch, nodeems d'House of Commons schonn en Dënschdeg eng Ännerung am Brexit-Gesetz refuséiert hat, deemno d'Parlament e Veto géint den EU-Austrëtt vu Groussbritannien hätt kënnen aleeën. Déi pro-europäesch Deputéiert hunn d'Theresa May e Mëttwoch den Owend allerdéngs opgefuerdert, un den Zousoe fir e méi grousst Matsproocherecht vum Parlament un de Brexit-Accorden mat der EU festzehalen. Am anere Fall misst si mat Géigestëmme rechnen.