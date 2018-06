No der Assemblée Nationale wëll och de Senat ee vun de wichtegste Projete vum franséische President Macron unhuelen.

Den Emmanuel Macron huet sech domat géint d'Gewerkschaften duerchgesat. Dës haten am Abrëll mam längste Streik zanter Joerzéngten géint des Pläng protestéiert. Eng Streikaktioun, déi och hir Repercussiounen op den Zuchtrafic tëscht Frankräich an dem Grand-Duché hat.De franséische President wëll d'SNCF vun 2020 un, wéi och vun der EU ofgeseent, fir d'Konkurrenz opmaachen. Donieft gi mat dëser Reform verschidde Privileegien, wéi zum Beispill d'Preretraite mat duerchschnëttlech 58 Joer fir nei Mataarbechter ofgeschaaft.D'Gewerkschafte fäerten eng Privatiséierung vun der Bunn an Entloossungen.