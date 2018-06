Aacht Länner waren dogéint an et goufe 45 Enthalungen.



Zeréckgewise gouf iwwerdeems eng Resolutioun vun den USA, an där di radikalislamesch Hamas fir d'Gewalt sollt veruerteelt ginn. Eng Zwee-Drëttel-Majoritéit wier néideg gewiescht, fir dass d'Resolutioun ugeholl gi wier. 62 Länner hunn dofir gestëmmt, 58 dogéint an 42 hu sech enthalen.



Zanter Enn Mäerz goufe bei Protester un der Grenz vun der Gazasträif mat Israel op d'mannst 129 Palestinenser vun der israelescher Arméi ëmbruecht. Israel berifft sech ënnert anerem op säi Recht op Selbstverteidegung.