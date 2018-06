Am August 2015 hat eng Nouvelle d'Welt schockéiert: An Éisträich waren an engem Kill-Camion d'Läiche vun 71 Flüchtlinge fonnt ginn.

Burgenland: Camion mat Läiche vu Flüchtlingen (27.08.2015) Éisterräich an Ungarn siche no de kriminelle Passeuren. Um Westbalkan-Sommet zu Wien sicht een no Léisungen am Flüchtlingsdrama.

D'Leit waren erstéckt. Ënner den Affer waren 59 Männer, 8 Fraen a 4 Kanner, dorënner ee Puppelchen. D'Flüchtlinge koumen aus Syrien, dem Irak an Afghanistan a waren de 26. August bei der serbescher Grenz an e Killwon geklommen, mat deem se an Däitschland fuere wollten.D'Schleiserband, eng 14 Persounen, kruten elo an Ungarn de Prozess gemaach a goufen bis zu 25 Joer Prisong veruerteelt.De Chef vum Reseau, en 31 Joer alen Afghan, seng zwee enk Mataarbechter an de Chauffer vum déidleche Konvoi, allen dräi aus Bulgarien, goufen zu 25 Joer Prisong veruerteelt.Déi aner 10 Persoune, gréisstendeels Bulgaren, krute Strofen tëscht 3 an 12 Joer. 3 vun dësen Ugekloten an elo Veruerteelte sinn nach en fuite.