Wéi et vum däitsche Verfassungsschutz heescht, wier d'Enquête nach net ofgeschloss. Allerdéngs géifen d'Indicen, déi virleien, drop hindeiten, dass an dësem Fall eng terroristesch Attack konnt verhënnert ginn.Beim Mann doheem zu Köln war héichgëftege Rizin fonnt ginn. Den 29 Joer alen Tunesier soll zanter e puer Woche schonn biologesch Waffe bei sech doheem produzéiert hunn. D'Material fir déi héichgëfteg Substanz hierzestellen soll hien iwwer Internet kaaft hunn. Komplize soll hie keng gehat hunn.D'Police war op de Mann opmierksam ginn, well hien duerch seng Akeef am Internet opgefall war. Hie war eréischt am November 2016 an Däitschland agereest. Der Police war de Mann bis ewell net bekannt. Hien huet zesumme mat senger Fra a senge Kanner an engem Héichhaus zu Köln gewunnt.