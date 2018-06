Internat.: Am meeschte gelies

D'Schëff ass den Ament, mat ronn 630 Mënschen u Bord, ënnerwee Direktioun Spuenien. Dat sot den Ausseminister Jean-Yves Le Drian an engem Gespréich mat sengem spueneschen Homolog Josep Borrell.



Frankräich wier bereet Passagéier vum Schëff opzehuelen, déi de Critère vum Asylrecht entspriechen. Dat huet de franséischen Ausseministère bekannt ginn. Spuenien hätt positiv op dës Offer reagéiert. Wéi vill Flüchtlinge Frankräich wëll ophuelen, gouf awer net gesot. Spuenien hat säin Accord ginn, dass d'Schëff am Hafe vu Valencia kann uleeën, nodeems Italien refuséiert hat d'Schëff a seng Häfen eran ze loossen. Déi meescht Flüchtlingen stamen aus dem Nigeria, dem Sudan an Eritrea. Wat genee mat hinne geschitt, wa se bis zu Valencia ukomm sinn, ass nach net gewosst. Och net wéi laang ze duerfe bleiwen.