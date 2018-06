Déi stierflech Iwwerreschter vum Wëssenschaftler Stephen Hawking ginn um Freideg an der Westminister Abbey zu London bäigesat.

Dem Astrophysiker seng Äschen soll tëscht de Griewer vum Universalgeléierten Isaac Newton an dem Naturfuerscher Charles Darwin begruewe ginn.



De Stephen Hawking war de 14. Mäerz dëst Joer am Alter vun 76 Joer zu Cambridge gestuerwen. An der Universitéitsstad war Enn Mäerz och eng Trauerzeremonie mat 500 Gäscht.







Beim Begriefnis dëse Freideg sinn nieft dem Hawking senge Famill, och Frënn, Schoulkanner a Fuerscher dobäi.