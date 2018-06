En Donneschdeg koum et zu engem Eklat, nodeems zwou speziell Sëtzungen aberuff goufen, wou iwwert d'Migratiounspolitik diskutéiert sollt ginn.

Ma béid Parteien hu sech net zesummen un een Dësch gesat, mä getrennt vunenee verhandelt. En Donneschdeg den Owend huet de Bayreschen Ministerpresident Söder dunn am heute Journal um ZDF präziséiert, datt d'CSU geschloss hannert dem Horst Seehofer géif stoen. Deen hat proposéiert, datt Asyldemandeuren un den däitsche Grenze refuséiert ginn, wa se an engem anere Land scho registréiert goufen. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel ass awer weiderhi fir eng europäesch Léisung, am Plaz datt d'Staaten eenzel Decisiounen huelen.

D'Flüchtlingshëllefswierk vun der UNHCR huet sech am Asylsträit och zu Wuert gemellt an hei betount, datt all d'EU-Länner verflicht wieren, wann eng Demande op Asyl géif gestallt ginn, ze préiwe wéi ee Land dofir responsabel wier.