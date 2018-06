Hie soll si d'Victoire kascht hunn. Där Meenung ass déi fréier amerikanesch Presidentschaftskandidatin Hillary Clinton vis-à-vis vum fréieren FBI Chef James Comey. Deen hat jo tout juste virun de Presidentiellen eng Enquête wéinst enger Email-Affär opgemaach, wou d'Hillary Clinton an ee schlecht Liicht geréckelt gi war, well si Emaile vun engem Private Server ofgeschéckt hat, wat verbueden ass.



Elo huet eng Enquête festgehalen, datt de Comey hei net politesch gehandelt hätt. Hien hätt sech zwar net un all d'Reegelen vum FBI gehalen, an hätt dem Geheimdéngscht mat der Aktioun och geschuet, ma hie wier net politesch motivéiert gewiescht.



De Comey hat um Enn vu sengen Ermëttlungen erkläert, datt wéinst der Email-Affär d'Hillary Clinton net ugeklot sollt ginn. Domadder hat hie sech awer beim President Donald Trump net grad beléift gemaach. Virun engem Joer huet deen dunn de Comey aus dem FBI geheit.