Eng Confirmatioun vum Wäissen Haus gëtt et allerdéngs nach net. Wéi et allerdéngs aus China heescht, misste sech d'USA op direkt Reaktioune astellen. Et géif een direkt reagéieren an déi néideg Mesuren ergräifen, fir déi legitim Rechter an Intressien ze protegéieren, heescht et aus dem chineseschen Ausseministère.Ënnert anerem de Wall Street Journal huet um Freideg de Moie gemellt, dass den Donald Trump des Decisioun no Berodunge mat sengen enksten Wirtschaftsberoder getraff hätt. Et wier awer net gewosst, wéini genee d'Stroftaxen sollen a Kraaft trieden.