© FRED DUFOUR / AFP

D'USA fuere weider mam Verhänke vu Stroftaxen uechtert d'Welt. Elo ass et dann un der Weltmuecht China drun ze gleewen.Hei goufen elo Stroftaxen an héicht vu 25% vir chinesesch Import-Produiten an d'Realitéit ëmgesat. Betraff sinn Importproduiten am Wäert vun 42 Milliarden Euro (50 Milliarden Dollar), esou den Trump e Freideg.Zäitgläich huet e China mat weidere Mesurë menacéiert, sollt Peking Géigemesuren huelen.A genee dëst ass nëmme Minutten dono och geschitt: China huet equivalent Géigemesuren op US-Produiten ugekënnegt. Wéi den Handelsministère a China präziséiert, géif een am nämmlechten Ëmfang op US-Importer reagéieren.Déi chinesesch Regierung huet aner Länner dozou animéiert, eng "gemeinsam Aktioun" géint d'US-Handelspolitik op d'Been ze stellen.