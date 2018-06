An der Äifel

De Bus war ouni Passagéier ënnerwee, wéi de Chauffer op eemol gemierkt huet, datt säi Gefier Feier gefaangen hätt. Hie war du grad bei der Offaart Reuth (Gemeng Obere Kyll) ënnerwee.De Chauffer huet séier reagéiert an ass direkt op de Parking Reuther Heide gefuer, huet sech a Sécherheet bruecht an d'Pompjeeën alarméiert.Bei deem Feier gouf kee blesséiert. De Bus war awer net méi ze retten ... um Enn stoung um Parking nach just en ausgebranntent Wrack.Bis 14 Auer war d'B51 komplett gespaart. Gréisser Staue waren d'Konsequenz.