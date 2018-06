© Francois Mori / POOL / AFP

Nom Sträit iwwer d'Flüchtlingsschëff "Aquarius" an d'Asylpolitik am Allgemengen, schloen Italien a Frankräich elo nees méi friddlech Téin un.

Béid Länner wëllen sech an d'Zukunft méi op déi Länner konzentréiere, wou d'Flüchtlingen hierkommen. Dat hunn den italienesche Premier Conte an de franséische President Macron e Freiden, no hirer Reunioun am Elysée, op enger Pressekonferenz matgedeelt.

Den aktuelle System géing net méi an dës Zäit passen. Et bräicht een Hotspotten an den Hierkonftslänner an do kéinten dann d'Demanden op Asyl iwwerpréift ginn, iert d'Mënschen sech iwwerhaapt op de Wee a Richtung Europa maachen.



Donieft huet de Macron méi Solidaritéit fir Italien an déifgräifend Reforme vun der europäescher Asylpolitik an deemno dem Dublin-System gefuerdert.

Dat wäert och d'Haaptthema um EU-Sommet a gutt 2 Wochen zu Bréissel sinn.