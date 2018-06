Iwwer de richtegen Ëmgang mat Flüchtlinge streiden sech d'CDU an CSU am Moment an Däitschland. Merkel a Seehofer hunn hei verschidden Usiichten.

No enger Woch ass een sech bannent der Unioun CDU/CSU nach ëmmer net eens, au Contraire e Méindeg kënnt et zum Showdown. Den CSU-Inneminister Horst Seehofer fuerdert, dass Flüchtlingen déi schonn an engem aneren EU-Land eng Demande op Asyl gemaach hunn, un der däitscher Grenz zeréck gewise ginn, d'Angela Merkel ass strikt dogéint. Dobäi waren sech béid Politiker op 62 vun 63 Punkte vum Horst Seehofer sengem Masterplang fir d'Migratioun eens, just op dem engen net an dat dréit d'Unioun ze zersplécken.

E Méindeg wëll d'CSU elo mat engem Arrêt vum Parteivirstand eleng dës Mesure a Bayern duerchsetzen an d'Bundespolizei opfuerderen dat ëmzesetzen. Natierlech géint de Wëlle vun der Bundeskanzlerin. E Méindeg kéint de Sträit also weider eskaléieren.