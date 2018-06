Wéi et an engem Communiqué heescht, géif d'Organisatioun wéinst dem Behuele vu vereenzelte fréiere Mataarbechter op Haiti haut manner Sue kréien, fir Leit an Nout mat Drénkwaasser a Liewensmëttel ze versuergen. Rieds geet vun Aboussen an Héicht vun ëmgerechent 18 Milliounen Euro.Elo musse Plazen ofgebaut ginn fir de Gros vun der Aarbecht um Terrain weidergefouert ka ginn. Am Februar war bekannt ginn, datt Mataarbechter vun Oxfam op Haiti an am Tschad Sexorgien mat Prostituéierten gefeiert hunn.