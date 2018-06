Um Samschdeg gouf et zu Köln direkt zwee déidlech Accidenter mat der Bunn.

Internat.: Am meeschte gelies

Am Zentrum hunn op zwee verschiddenen Arrêten zwee Männer, mat nëmmen zwou Stonnen Ecart dertëscht, hiert Liewe gelooss, wéi se vum Tram erfaasst goufen.E Mann vu 55 Joer war tëscht zwee Waggonen op d'Gleise gefall a gouf do ënnert d'Maschinn gezunn. Aenzeien hunn ausgesot, de Foussgänger hätt virdru staark geschwankt.E puer Stonnen drop huet e jonke Mann vu 25 Joer aus dem Süden vun Däitschland probéiert, fir tëscht zwee Waggonen op déi aner Säit vun der Strooss ze sprangen. Dobäi ass och hien ënnert d'Bunn geroden.De Chauffer an d'Leit, déi mam Jonken ënnerwee waren, hu misste psychologesch betreit ginn.