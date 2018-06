Och de Spiegel hat an der Vergaangenheet scho méi dacks vun Iwwerwaachungsaktivitéite vum BND a befrënnte Länner geschriwwen. Wéi et elo heescht, hätten d'Agenten méi wéi 2000 Ziler iwwerwaacht. Telefonater, Faxen an E-mailen.

Den éisträichesche Premier Sebastian Kurz an de Bundespresident Alexander Van der Bellen wëllen um Samschdeg nach zu de Revelatioune Stellung huelen.