Haut géifen d'Leit a ville Fäll vu Famill schwätzen. Nëmmen e Mann an eng Fra kéinten eng Famill forméieren, sou de Chef vun der kathoulescher Kierch. An engems huet de Poopst Frae gelueft, déi hire Männer verzeien, déi friem ginn. Dat wier "Hellegkeet, déi aus Léift alles verzeit". An engems huet de Poopst Ofdreiwunge schaarf kritiséiert. A sengem Heemechtsland Argentinien huet d'Parlament viru Kuerzem fir eng Legaliséierung vun den Avortemente gestëmmt.