No deeglaangem Hin an Hier am Mëttelmier sinn déi éischt Flüchtlinge vum Hëllefsschëff "Aquarius" um Sonndeg de Moien zu Valencia a Spuenien ukomm.

Déi éischt Migrante vun engem italienesche Schëff mat 247 Flüchtlingen u Bord sinn um Sonndeg de Moie fréi um 4.30 Auer an dem Hafen eragefuer. Alles an allem ware 630 Migranten op de Schëffer ënnerwee.Italien a Malta haten dem Schëff virdru verbueden, bei hinnen unzeleeën. Um Enn hat sech Spuenien Bereet erkläert, fir d'Leit an d'Land ze loossen.D'Flüchtlinge ware virun enger Woch am Kader vu verschiddene Rettungsaktioune virun der libescher Côte vun der franséischer Hëllefsorganisatioun SOS Méditerranée opgeholl ginn.