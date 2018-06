Et geet ëm den Numm vun der fréierer jugoslawescher Deelrepublik Mazedonien, déi vun elo un offiziell "Republik Nord-Mazedonien" heesche soll.



De griichesche Premier Alexis Tsipras huet de Mësstrauensvott der Oppositioun an deem Kontext e Samschdeg den Owend am Parlament, wéi erwaart, iwwerstanen.



Den neien Numm muss nach vun de Parlamenter vu béide Staaten an duerch e Referendum a Mazedonien ugeholl ginn.