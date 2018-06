Der „Welt am Sonntag“ no wier den Horst Seehofer zu engem Broch vun der Koalitioun bereet, wat en awer an der "Bild am Sonntag" dementéiert.

"Keen an der CSU huet Interessi, fir d'Kanzlerin ze stierzen, d'CDU-CSU-Fraktioun opzeléisen oder d'Koalitioun ze sprengen", dat seet den däitschen Inneminister Horst Seehofer um Sonndeg an der "Bild am Sonntag", dee mat senger ëmstriddener Propos, fir verschidde Flüchtlingen direkt op der Grenz ofzeweisen, fir handfesten interne Sträit an der Union a Saache Flüchtlingspolitik gesuergt huet.



Téin, déi d'Gemidder also calméiere sollen. An engems heescht et um Sonndeg awer an der "Welt am Sonntag", den Horst Seehofer hätt a klenger Ronn offälleg iwwert d'Angela Merkel geschwat. Zitat "ech kann net méi mat där Fra schaffen".



D'Parteispëtzt, ënnert anerem d'Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, ass weiderhin ëm Deseskalatioun beméit.



D'Kanzlerin hält un enger europäescher Léisung fest an ass géint de "Cavalier seul" vun hirem Inneminister. Wéi et an der Press heescht, wéilt d'Angela Merkel sech sou séier wéi méiglech mat de Vertrieder vu verschiddene Memberstaaten op engem Flüchtlingssommet gesinn.