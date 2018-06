De Marsch vun der Gläichheet gëtt zanter 2013 organiséiert an gëtt all Joers ënnert ganz strenge Sécherheetsdispositiffen ofgehalen. Am Ganzen si 5.000 Sécherheetsleit op der Plaz fir eng 3.000 Demonstranten.



Iwwer 50 Leit hätte scho versicht, de Marsch ze stéieren a goufe vun der Police festgeholl. Am Virfeld hat sech déi ukrainesch orthodoxesch Kierch vum Moskauer Patriarchat fir e Verbuet vun dëser Manif ausgeschwat.