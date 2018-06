© AFP

En 9 Joer alt Meedchen ass ëm d'Liewe komm, wéi an enger Schwämm eng Mauer an e Koup gefall ass. Dat melle japanesch Medien e Méindeg de Moien. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,1 op der Richterskala. Eng Tsunami-Warnung gouf et net. Informatiounen iwwer Onregelméissegkeeten an Atomzentralen an där betraffener Regioun ginn et bis ewell keng.



A Geschäfter si Produiten aus de Regaler gefall. A méi wéi 170.000 Stéit ass de Stroum ausgefall an eng Rei Leit sinn um Wee fir op d'Aarbecht am Lift hänke bliwwen. Op ville Plazen läit den Zuchverkéier brooch.



De japanesche Premier Shinzo Abe sot virun der Presse, dass d'Haaptprioritéit elo déi vir, Mënscheliewen ze retten. D'Ëffentlechkeet sollt och sou séier wéi méiglech informéiert ginn.