D'Automobilistin hat virun hirer Hausdier, aus ongekläerte Grënn, d'Kéier gemaach huet an ass dunn an e Grupp Cycliste gerannt. Den Accident ass 3 Kilometer virun der Arrivée geschitt.



3 Coureure goufe méi schlëmm verwonnt. Si si mat oppene Bréch an d'Klinik komm.



De Parquet vu Mons gouf iwwert den Tëschefall informéiert. D'Fra aus dem Auto, déi mat de Kanner ënnerwee war, hat selwer keng direkt Erklärung wéi et zum Accident komme konnt.